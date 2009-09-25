Образцова (Осокина) Ольга Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова (Осокина) Ольга Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1964

Дата смерти

Около 25.09.2009

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1964

Отец: Осокин Вячеслав Андреевич

Мать: Осокина Лидия Анатольевна

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 25.09.2009
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