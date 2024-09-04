Алгазин Лукьян Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Лукьян Макарович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алгазин Макар Матвеевич

Мать: Алгазина Анна Поликарповна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Авдотья Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1854

Сын: Алгазин Яков Лукьянович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Алгазин Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Алгазин Климентий Лукьянович

Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна

Смерть
Неизвестно

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