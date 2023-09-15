Ломейер Жена Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломейеръ) Екатерина Юльевна
Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна
Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ломейер (Ломейер) Нина Юльевна
Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)