Ломейер Жена Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломейер Жена Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1852 и 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломейеръ) Екатерина Юльевна

Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1890

Муж: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ломейер (Ломейер) Нина Юльевна

Отец ребёнка: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Одесса, Одеська область

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