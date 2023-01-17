Дунова Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова Анна Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

11.03.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Казакова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1874 ст.

Сын: Дунов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дунова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Андрей Ильич

Смерть
11.03.1878 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от чахотки
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