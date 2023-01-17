Дунова Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти11.03.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Казакова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
02.07.1874 ст.
Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дунова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дунов Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунов Андрей Ильич
Смерть
11.03.1878 ст.
умерла от чахотки