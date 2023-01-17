Орёл Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2001
Дочь: Орёл Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Орёл Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.2003
Дочь: Орёл Марина Александровна
Мать ребёнка: Орёл Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орёл Наталья Николаевна