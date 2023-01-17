Орёл Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орёл Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.2001

Дочь: Орёл Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Орёл Наталья Николаевна

Камышев, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.01.2003

Дочь: Орёл Марина Александровна

Мать ребёнка: Орёл Наталья Николаевна

Камышев, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орёл Наталья Николаевна

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