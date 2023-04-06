Аккуратов Никанор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: Аккуратова Фиона
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Аккуратова Анна
Мать ребёнка: Аккуратова Федосья
Арест
01.03.1940
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Реабилитация осужденного
18.05.1954
Реабилитация осужденного
18.05.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аккуратова Федосья
Смерть
Неизвестно