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Аккуратов Никанор Яковлевич

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1853 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: Аккуратова Фиона

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Аккуратова Анна

Мать ребёнка: Аккуратова Федосья

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Арест
01.03.1940
Кировск, город Кировск, Мурманская область
Реабилитация осужденного
18.05.1954
Реабилитация осужденного
18.05.1954
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аккуратова Федосья

Смерть
Неизвестно
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