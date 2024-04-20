Герасимов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1923
Дата смерти25.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923
В актовой записи ЗАГС написано, что из 10 детей 4 живы
Военная служба
1942
сержант, командир отделения
Смерть
25.01.1943
Убит. Похоронен - 37д, братская могила 1 ; Воронежская обл., г. Воронеж, военный городок ; г. Воронеж, Ленинский р-н, ул. 20 лет Октября, вблизи моста через Воронежское водохранилище