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Герасимов Александр Иванович

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

03.02.1923

Дата смерти

25.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923

Отец: Герасимов Иван (Иоанн) Феоктистович (Феоктистов)

Мать: Герасимова Пелагея Потитова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
В актовой записи ЗАГС написано, что из 10 детей 4 живы
Военная служба
1942
сержант, командир отделения
Смерть
25.01.1943
Убит. Похоронен - 37д, братская могила 1 ; Воронежская обл., г. Воронеж, военный городок ; г. Воронеж, Ленинский р-н, ул. 20 лет Октября, вблизи моста через Воронежское водохранилище

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