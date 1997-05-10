Вихров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1927

Дата смерти

10.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927

Отец: Вихров Иван Иванович

Мать: Вихрова Варвара Макаровна

Рождение ребёнка
23.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихрова Валентина Ефимовна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихрова Валентина Ефимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихрова Валентина Ефимовна

Смерть
10.05.1997
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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