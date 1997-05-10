Вихров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1927
Дата смерти10.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1927
Отец: Вихров Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1950
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.03.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.05.1997