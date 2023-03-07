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сын Широково Филипп Богданов

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Место рождения

дер. у реки Чепцы, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

До 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Сын Широково Богдан (Богдашка)

Мать: не указана

дер. у реки Чепцы, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Сын Широково Сенка (Семейка) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Сын Широково Григорий (Гришка) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Сын Широково Степан (Стенка) Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Сын Широково Елеско Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646
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