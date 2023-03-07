сын Широково Филипп Богданов
Место рождениядер. у реки Чепцы, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиДо 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Сын Широково Богдан (Богдашка)
Мать: не указана
дер. у реки Чепцы, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Сын Широково Сенка (Семейка) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Сын Широково Григорий (Гришка) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Сын Широково Степан (Стенка) Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 1646
Сын: Сын Широково Елеско Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646