Сидоренко Наталья Лионидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Наталья Лионидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брусов Вячеслав

Рождение ребёнка
20.01.1999

Сын: Баранов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.01.1999

Сын: Баранов Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

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