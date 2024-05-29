Сидоренко Наталья Лионидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брусов Вячеслав
Рождение ребёнка
20.01.1999
Сын: Баранов Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1999
Сын: Баранов Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан