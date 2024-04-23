Афанасенко (Крыжная) Оксана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасенко (Крыжная) Оксана Витальевна

Афанасенко (Крыжная) Оксана Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябушко Виталий Владимирович

Мать: Веселкова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
31.03.91

Дочь: Проскурякова Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
21.04.94

Дочь: Полубоярцева Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.96

Сын: Афанасенко Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.97

Сын: Афанасенко Семён Евгеньевич

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.99

Дочь: Афанасенко Алёна Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Крещение
?.04.1975
Крёстный отец Тыщенко Михаил Михайлович Крёстная мать Козлова(Переплётова) Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
24.05.2000

Сын: Афанасенко Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович

Развод
2014

Муж: Афанасенко Евгений Михайлович

Бракосочетание
30.06.2024

Муж: Бендерский Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасенко Евгений Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close