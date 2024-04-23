Афанасенко (Крыжная) Оксана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.91
Дочь: Проскурякова Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.94
Дочь: Полубоярцева Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.96
Сын: Афанасенко Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.97
Сын: Афанасенко Семён Евгеньевич
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.99
Дочь: Афанасенко Алёна Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Крещение
?.04.1975
Крёстный отец Тыщенко Михаил Михайлович Крёстная мать Козлова(Переплётова) Лидия Семёновна
Рождение ребёнка
24.05.2000
Сын: Афанасенко Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Афанасенко Евгений Михайлович
Развод
2014
Бракосочетание
30.06.2024
Бракосочетание
Неизвестно