Климушкина (Носкова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Носкова) Мария Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.01.1876

Дата смерти

После 03.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Анисья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.02.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Климушкин Яков Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1898

Сын: Климушкин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Климушкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.12.1910
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