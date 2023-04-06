Климушкина (Носкова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения26.01.1876
Дата смертиПосле 03.12.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1876
Крещение
06.02.1876
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
02.12.1898
Сын: Климушкин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Климушкин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Климушкин Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.12.1910