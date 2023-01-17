Петухов Яков Иосифович
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Петухов Иосиф Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Петухов Филимон Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Юстина
Рождение ребёнка
1770 ст.
Мать ребёнка: Петухова Юстина
Рождение ребёнка
1776 ст.
Мать ребёнка: Петухова Юстина
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Петухов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Юстина
Рождение ребёнка
1782 ст.
Сын: Петухов Кондратий Яковлевич
Мать ребёнка: Петухова Юстина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Юстина
Смерть
Неизвестно