Петухов Яков Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Яков Иосифович

Петухов Яков Иосифович

avatar

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Петухов Иосиф Петрович

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Петухов Филимон Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Юстина

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Петухов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Юстина

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Петухов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Юстина

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Петухов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Юстина

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Петухов Кондратий Яковлевич

Мать ребёнка: Петухова Юстина

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Юстина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close