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Зайцев Сергей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Семион Максимов

Мать: Степанида Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зайцев Иван Сергеев

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Зайцева) Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Алексеева

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайцев Ефим Сергеев

Мать ребёнка: Зайцева Марфа Алексеева

ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Смерть
Неизвестно

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