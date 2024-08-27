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Задвинский Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955

Отец: Задвинский Василий Фёдорович

Мать: Задвинская Полина Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

Бракосочетание
11.06.1977

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1977

Дочь: Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.10.1983

Сын: Задвинский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

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