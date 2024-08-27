Задвинский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна
Бракосочетание
11.06.1977
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1977
Дочь: Гордиенко (Задвинская) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1983
Сын: Задвинский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна