Тренин Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1883
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Филипп Миронович и Савва Ипатович Тренины, крестьяне д. Грушино По невесте: Дмитрий и Максим Лаврентьевичи Ловыгины
Смерть
Неизвестно