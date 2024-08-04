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Тренин Василий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1883

Жена: Тренина Анна Лаврентьевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Филипп Миронович и Савва Ипатович Тренины, крестьяне д. Грушино По невесте: Дмитрий и Максим Лаврентьевичи Ловыгины
Смерть
Неизвестно

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