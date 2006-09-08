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Боронин Станислав Артемович
Боронин Станислав Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.2006
Пол
Мужской
Отец
Боронин Артем Александрович
1985 г.р.
Мать
Калинина (Осипова) Александра Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2006
Отец:
Боронин Артем Александрович
Мать:
Калинина Александра Константиновна
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