Боронин Станислав Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоронин Станислав Артемович

Боронин Станислав Артемович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2006

Отец: Боронин Артем Александрович

Мать: Калинина Александра Константиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close