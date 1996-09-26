Скрипникова Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипникова Евгения Петровна

Скрипникова Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1932

Дата смерти

26.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932

Отец: Киреев Петр Самуилович

Мать: Киреева Прасковия Михайловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Скрипников Иван Владимирович

Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
11.07.1959

Дочь: Фалькина (Скрипникова) Таисия Владимировна

Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович

Рождение ребёнка
10.01.1966

Дочь: Жмурина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович

Смерть
26.09.1996
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.