Скрипникова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1932
Дата смерти26.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932
Рождение ребёнка
1957
Сын: Скрипников Иван Владимирович
Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
11.07.1959
Дочь: Фалькина (Скрипникова) Таисия Владимировна
Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович
Рождение ребёнка
10.01.1966
Дочь: Жмурина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Скрипников Владимир Тихонович
Смерть
26.09.1996
Шуруповский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область