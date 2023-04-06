Логинов Петр Елисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Логинов Логин Петров
Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Татьяна Евсеева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762