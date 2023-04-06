Логинов Петр Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Петр Елисеев

Логинов Петр Елисеев

avatar

Место рождения

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Логинов Елисей Васильев

Мать: Логинова Дарья Александрова

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Логинов Логин Петров

Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Логинов Никита Петров

Мать ребёнка: Логинова Татьяна Евсеева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Татьяна Евсеева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close