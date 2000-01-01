Праволаков Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праволаков Карп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Захарова Евдокия Карповна

Мать ребёнка: не указана

Лползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Лползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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