Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Рождение ребёнка
20.09.1785

Сын: Харитон Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.01.1787

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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