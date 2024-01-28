Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Рождение ребёнка
20.09.1785
Сын: Харитон Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
17.01.1787
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно