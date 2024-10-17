Афанасий Иовлев
Место рождения
Дата рождения10.01.1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1798
Отец: Иов Никифоров
Мать: Анна Григорьева
Крещение
14.01.1798
восприемники: крестьянин той же деревни Протас Федоров и деревни Вестцы девица Устинья Григорьева
Бракосочетание
19.04.1820
Жена: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
27.09.1825
Сын: Григорий Афанасьев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Рождение ребёнка
08.09.1828
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Военная служба
1831
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.04.1832
Дочь: Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Евдакия Алексеева
Смерть
Неизвестно