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Афанасий Иовлев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.01.1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1798

Отец: Иов Никифоров

Мать: Анна Григорьева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.01.1798
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: крестьянин той же деревни Протас Федоров и деревни Вестцы девица Устинья Григорьева
Бракосочетание
19.04.1820

Жена: Евдакия Алексеева

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1825

Сын: Григорий Афанасьев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1828

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1831
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
07.04.1832

Дочь: Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Евдакия Алексеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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