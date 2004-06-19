Федоров Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.?
Дата смерти19.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.?
Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
?.04.?
Сын: Федоров Константин Эдуардович
Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1968
Сын: Федоров Евгений Эдуардович
Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна
Смерть
19.06.2004