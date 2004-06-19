Федоров Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.?

Дата смерти

19.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.?

Сын: Федоров Роман Эдуардович

Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
?.04.?

Сын: Федоров Константин Эдуардович

Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1968

Сын: Федоров Евгений Эдуардович

Мать ребёнка: Федорова Галина Васильевна

Смерть
19.06.2004

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