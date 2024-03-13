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Хабибуллин Самигулла

Место рождения

д.Наратасты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хабибуллин Шайдулла

Мать: Хабибуллина Рабига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Дахидулла

Мать ребёнка: Хабибуллина Гайникамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Гайникамал

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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