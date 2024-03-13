Хабибуллин Самигулла
Место рожденияд.Наратасты
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хабибуллин Шайдулла
Мать: Хабибуллина Рабига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Дахидулла
Мать ребёнка: Хабибуллина Гайникамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибуллина Гайникамал
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно