Федоров Алексей Валентинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
10.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
24.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина Ирина Юрьевна