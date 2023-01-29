Федоров Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Алексей Валентинович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
10.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина Ирина Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина Ирина Юрьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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