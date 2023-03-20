Шестакова Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Степанида Дмитриевна

Шестакова Степанида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Харитонья Даниловна

Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Петр Данилович

Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Данила Семенович

Смерть
Неизвестно
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