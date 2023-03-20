Шестакова Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Харитонья Даниловна
Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шестаков Данила Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно