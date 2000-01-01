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алексей
алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
петр
Мать
евдокия
Жена
шарлотта
Дети
наталья
петр
Добавил:
АЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
петр
Мать:
евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
наталья
Мать ребёнка:
шарлотта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
петр
Мать ребёнка:
шарлотта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
шарлотта
Смерть
Неизвестно
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