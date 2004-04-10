Кобелева Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1928
Дата смерти10.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928
Рождение ребёнка
23.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1956
Сын: Кобелев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Кобелев Алексей Алексеевич
Смерть
10.04.2004