Кобелева Раиса Васильевна 25.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобелева Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1928

Дата смерти

10.04.2004

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928

Отец: Погодин Василий Яковлевич

Мать: Погодина (Тришина) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
23.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1956

Сын: Кобелев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Кобелев Алексей Алексеевич

Смерть
10.04.2004

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