Кузьма Федорович 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьма Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ксения Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Смерть
1798
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1798 О умерших Гремячка 5 17 24 Козьма Федоров 70 1728

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