Кузьма Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ксения Кузминична
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишевского уезда с.Гремячева 19 Козма Федоров 59 зять его Алексей Васильев 20 жена его Ксения Козмина 19 дочь их Наталья 1
Смерть
1798
1798 О умерших Гремячка 5 17 24 Козьма Федоров 70 1728