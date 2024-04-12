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Матрохин Геннадий Георгиевич

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Место рождения

Курлек, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.08.1948

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948

Отец: Матрохин Георгий Александрович

Мать: Матрохина Акулина Ивановна

Курлек, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
26.11.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Варгатёр, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.04.1970

Дочь: Дорогова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Обское, Чаинский муниципальный район, Томская область
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