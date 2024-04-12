Матрохин Геннадий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948
Бракосочетание
26.11.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Варгатёр, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.04.1970
Дочь: Дорогова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Обское, Чаинский муниципальный район, Томская область