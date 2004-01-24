(Ахсанова (Хусаинова)) Халима Нурулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1922
Дата смерти24.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1951
Дочь: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна
Отец ребёнка: Ахсанов Карим Рафикович
Смерть
24.01.2004