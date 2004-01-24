(Ахсанова (Хусаинова)) Халима Нурулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахсанова (Хусаинова)) Халима Нурулловна

(Ахсанова (Хусаинова)) Халима Нурулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1922

Дата смерти

24.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ахсанов Карим Рафикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахсанов Карим Рафикович

Рождение ребёнка
27.05.1951

Дочь: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Отец ребёнка: Ахсанов Карим Рафикович

Смерть
24.01.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.