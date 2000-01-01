Сафронова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1984
Сын: Сафронов Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Сафронов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Сафронов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно