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Ведерников Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

04.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Ведерников Василий Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Ведерников Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.04.2014
Серов, Серовский, Свердловская область

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