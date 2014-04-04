Ведерников Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти04.04.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Ведерников Василий Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Ведерников Олег Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.04.2014
Серов, Серовский, Свердловская область