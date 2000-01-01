Островский Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1902 ст.
Сын: Островский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Островская Зинаида Филипповна
Дворянский титул
1902 ст.
Потомственный дворянин Лубенского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно