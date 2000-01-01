Островский Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстровский Алексей Васильевич

Островский Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1902 ст.

Сын: Островский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Островская Зинаида Филипповна

Дворянский титул
1902 ст.
Потомственный дворянин Лубенского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Островская Зинаида Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close