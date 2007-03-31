Шангараева Зайтуна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти31.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габсалямов Каюм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габсалямова Миннекаусар Каюмовна
Отец ребёнка: Габсалямов Каюм
Место жительства
Неизвестно
Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.03.2007