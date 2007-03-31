Шангараева Зайтуна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангараева Зайтуна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

31.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габсалямов Каюм

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габсалямова Миннекаусар Каюмовна

Отец ребёнка: Габсалямов Каюм

Место жительства
Неизвестно
Зай-Каратай, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кудашево, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.03.2007
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