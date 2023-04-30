Сергеев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Фёдор Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно