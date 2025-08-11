Пестрякова Елена
женский, родилась 12.01.1978
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1978
Отец: Савин Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.1998
Муж: скрыто настройками приватности
Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.01.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности