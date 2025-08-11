Пестрякова Елена 12.01.1978 — найти родственников по фамилии на Familio

Пестрякова Елена

Автор
ЕП
Пестрякова Е.

женский, родилась 12.01.1978

Отец
Савин Владимир Александрович05.07.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1978

Отец: Савин Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.1998

Муж: скрыто настройками приватности

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
11.01.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Рождение ребёнка
02.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Рождение ребёнка
03.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

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