Бушуев Кузьма (Косьма) Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 22.10.1881 ст.
Отец: Бушуев Сергей Прохоров
Мать: Бушуева Фекла Андреева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 68
Бракосочетание
03.05.1900 ст.
Жена: Бушуева Агафия Макариева
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 17
Рождение ребёнка
1900 или 1901 ст.
Дочь: Бушуева Пелагия Козьмина
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
?.12.1901 или ?.01.1902 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Дочь: Фекла Козьмина
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Бушуева Александра Козьмина
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Бушуев Иван Козьмин
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
Около ?.04.1912 ст.
Дочь: Бушуева Анна Козьмина
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Военная служба
До 1916 ст.
в записи при рождении сына Дмитрия значится солдатом
Место жительства
1920
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36127#159
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#68
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Бушуева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно