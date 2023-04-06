Бушуев Кузьма (Косьма) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Кузьма (Косьма) Сергеев

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Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 22.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.10.1881 ст.

Отец: Бушуев Сергей Прохоров

Мать: Бушуева Фекла Андреева

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 68
Бракосочетание
03.05.1900 ст.

Жена: Бушуева Агафия Макариева

Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 106 стр. АП 17
Рождение ребёнка
1900 или 1901 ст.

Дочь: Бушуева Пелагия Козьмина

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
?.12.1901 или ?.01.1902 ст.

Сын: Бушуев Ефимий Козьмин

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Дочь: Фекла Козьмина

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Бушуев Гавриил Козьмин

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Бушуева Александра Козьмина

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 70
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Бушуев Иван Козьмин

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
Около ?.04.1912 ст.

Дочь: Бушуева Анна Козьмина

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

Рождение ребёнка
12.10.1916 ст.

Сын: Бушуев Дмитрий Козьмин

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. 172
Военная служба
До 1916 ст.
в записи при рождении сына Дмитрия значится солдатом
Место жительства
1920
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36127#159
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#68
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Бушуева Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Бушуева Агафия Макариева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно
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