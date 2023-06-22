Фролова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Фролова) Евфимия Максимовна
Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Фролова) Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.
Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.
Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: (Фролова) Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич
Смерть
Неизвестно