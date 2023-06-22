Фролова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Максим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: (Фролова) Евфимия Максимовна

Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Фролова) Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.

Сын: Фролов Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.

Сын: Фролов Никон Максимович

Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: (Фролова) Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Фролов Максим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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