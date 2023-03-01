Емельянова (Яшина) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Яшина) Марфа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1896

Дата смерти

24.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1896

Отец: Яшин Николай

Мать: Яшина Екатерина

Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Игонина Александра Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.03.1926

Дочь: Турлыкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1932

Дочь: Алексеева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Екатерина

Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович

Смерть
24.08.1980
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