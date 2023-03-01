Емельянова (Яшина) Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1896
Дата смерти24.08.1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1896
Отец: Яшин Николай
Мать: Яшина Екатерина
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Игонина Александра Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1926
Дочь: Турлыкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1932
Дочь: Алексеева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Екатерина
Отец ребёнка: Емельянов Павел Михайлович
Смерть
24.08.1980