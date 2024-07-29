(Чубис) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1963
Бракосочетание
08.01.1982
Рождение ребёнка
18.09.1982
Дочь: Маценко (Ильина) Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Васильевич
Развод
14.02.1989
Рождение ребёнка
20.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности