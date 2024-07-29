(Чубис) Ирина Алексеевна 08.06.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Чубис) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

08.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1963

Отец: Чубис Алексей Мефодьевич

Мать: (Хоменок) Любовь Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
08.01.1982

Муж: Ильин Сергей Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.09.1982

Дочь: Маценко (Ильина) Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Развод
14.02.1989

Муж: Ильин Сергей Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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