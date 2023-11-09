Белов Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Белов Прокопий Павлович
Мать: Белова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Белова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна
Рождение ребёнка
?.07.1941
Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна
Рождение ребёнка
10.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988