Белов Иван Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Иван Прокопьевич

Белов Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

С 1878 по 1880 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Белов Прокопий Павлович

Мать: Белова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Белова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.07.1941

Сын: Белов Василий Иванович

Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Феодосья Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Феодосья Давыдовна

Смерть
1988
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close