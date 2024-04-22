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Батуров Григорий Михайлович

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Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.11.1919

Дата смерти

14.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1919

Отец: Батуров Михаил Васильевич

Мать: Матрона Илларионовна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1943

Сын: Батуров Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Ираида Степановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1949

Дочь: Батурова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Ираида Степановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1954

Сын: Батуров Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ираида Степановна

Беловодское, Жаксынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ираида Степановна

Смерть
14.05.1984
Belovodskoye, Kirghizistan
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