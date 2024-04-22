Батуров Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.11.1919
Дата смерти14.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1919
Отец: Батуров Михаил Васильевич
Мать: Матрона Илларионовна
Рождение ребёнка
27.05.1943
Сын: Батуров Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Ираида Степановна
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1949
Дочь: Батурова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Ираида Степановна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1954
Сын: Батуров Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ираида Степановна
Беловодское, Жаксынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ираида Степановна
Смерть
14.05.1984
Belovodskoye, Kirghizistan