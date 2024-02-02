Захарова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1936

Дочь: Пузырёва Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1938

Дочь: Попова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1940

Дочь: Хлопкова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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