Захарова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1936
Дочь: Пузырёва Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1938
Дочь: Попова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1940
Дочь: Хлопкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Захаров Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно