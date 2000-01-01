Ерёмина (Сергеева) Ксения Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1845 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 20 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Петра Сергиева крест. Леонтия Космина Сергиева дочь 21 год/поручит. Евфимий Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1846 ст.
Дочь: Агрипина Лукяновна
Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Лукяновна
Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич
Рождение ребёнка
11.07.1849 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич
Рождение ребёнка
13.10.1850
Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич
Смерть
После 1858