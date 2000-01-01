Ерёмина (Сергеева) Ксения Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмина (Сергеева) Ксения Леонтиева

Ерёмина (Сергеева) Ксения Леонтиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1845 ст.

Муж: Ерёмин Лука Артемьевич

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 20 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Петра Сергиева крест. Леонтия Космина Сергиева дочь 21 год/поручит. Евфимий Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1846 ст.

Дочь: Агрипина Лукяновна

Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Лукяновна

Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ерёмин Василий Лукянович

Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич

Рождение ребёнка
11.07.1849 ст.

Сын: Ерёмин Василий Лукянович

Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич

Рождение ребёнка
13.10.1850

Сын: Ерёмин Яков Лукянович

Отец ребёнка: Ерёмин Лука Артемьевич

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close