Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Шатрова Ираида Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шатров Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий

Смерть
1997

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