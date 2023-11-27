Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Шатрова Ираида Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шатров Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий
Смерть
1997