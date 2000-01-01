Поздняя (Нигматуллина) Евгения Хабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Нигматуллина) Евгения Хабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1987

Сын: Поздний Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздний Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Михаил Викторович

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