Поздняя (Нигматуллина) Евгения Хабировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1987
Сын: Поздний Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздний Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно