Климова (Сметаникова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: Добавить Добавить
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Александр
Рождение ребёнка
22.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Александр
Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно