Климова (Сметаникова) Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Сметаникова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Мать: Добавить Добавить

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр

Рождение ребёнка
22.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр

Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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