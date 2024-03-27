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Сейфульмулюков Ибрагим

Место рождения

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бикулов Сейфульмулюк

Мать: Сахибжамал 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Хасян

Мать ребёнка: Мадина 2 Жена

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ибрагимова) Хайрибя

Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Ибрагимова) Хамися

Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ибрагимова) Сабира

Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Ибрагимов Абдрахман

Мать ребёнка: Мадина 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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