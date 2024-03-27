Сейфульмулюков Ибрагим
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бикулов Сейфульмулюк
Мать: Сахибжамал 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Хасян
Мать ребёнка: Мадина 2 Жена
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ибрагимова) Хайрибя
Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Ибрагимова) Хамися
Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Ибрагимова) Сабира
Мать ребёнка: (Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Ибрагимов Абдрахман
Мать ребёнка: Мадина 2 Жена
Смерть
Неизвестно