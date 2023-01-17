Барынкин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барынкин Николай Степанович

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Место рождения

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.07.1897

Дата смерти

01.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петряева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряева Татьяна Алексеевна

Смерть
01.12.1974
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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