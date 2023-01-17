Барынкин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения21.07.1897
Дата смерти01.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
05.07.1941
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1974
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область